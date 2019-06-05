Киркоров одним словом описал слухи о строительстве особняка Галкиным

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров выразил свое отношение к появившейся информации, что телеведущий Максим Галкин и его супруга Алла Пугачёва строят трехэтажный особняк на Кипре. «Жесть!» – кратко написал он под постом Максима Галкина, в котором тот нелестно отзывается об Андрее Малахове и его деятельности.

Любопытно, что крестным детей Филиппа Киркорова Мартина и Аллы-Виктории является не кто иной, как Андрей Малахов. Как известно, поп-король в прекрасных отношениях с телеведущим. Впрочем, он дружит и с бывшей супругой Пугачевой и ее нынешним мужем Максимом Галкиным.

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Напомним, что на портале, где главным редактором является Андрей Малахов, несколько дней назад появилась информация, что Максим Галкин и Алла Пугачева вложили более двух миллионов евро в строительство особняка на Кипре. Якобы все работы должны быть закончены уже этим летом.

Максим Галкин в ответ на эти слухи заявил, что Андрей Малахов распространяет недостоверную информацию. Он добавил, что телеведущий превратил в «дешевый балаган» свое шоу на центральном канале.