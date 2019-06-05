«Называли тощей, а теперь беременной»: Боня обратилась к подписчикам

На своей странице в Instagram экс-участница «Дома-2» пожаловалась, что еще две недели назад на кинофестивале в Каннах ее называли излишне худой, а теперь приписывают вторую беременность.

39-летняя Виктория Боня в Stories решила поставить все точки над «i», обратившись к подписчикам своего микроблога. Девушка высказала недоумение по поводу домыслов и кривотолков о том, что она якобы ждет второго ребенка. Для того чтобы пресечь дальнейшее распространение фактов, не имеющих ничего общего с действительностью, Виктория опровергла все слухи о беременности.

«Что за история с беременностью, я не поняла?! Я человек, который поправиться не может, кости торчат!! В Каннах две недели назад тощей меня называли, а теперь беременной?? Мне мама звонит, спрашивает: «Вика, ты беременна?!» Нет, мамочка, я не беременна, пока еще», — не без иронии отметила модель.

Напомним, что у Виктории Бони есть 7-летняя дочка Анджелина Летиция от ирландского бизнесмена Алекса Смерфита. В одном из интервью модель призналась, что ее экс-возлюбленный не хотел больше становиться отцом, а сама Вика мечтала о большой семье. Девушка полагает, что их отношения вряд ли удалось бы склеить. При этом она никогда не критиковала отца Анджелины. Боня отметила, что желает Алексу найти достойную спутницу жизни, добавив, что не сомневается: бывший избранник хотел бы, чтобы и она встретила подходящего мужчину, с которым смогла бы построить семью.