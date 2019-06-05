Пиар-директор Началовой уверена, что певица с небес радуется успехам ее дочери

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева уверена, что певица с небес радуется успехам ее дочери Марианны. Девочка сейчас обучается в знаменитой школе моделей Royal Models Agency, креативным продюсером которой является победительница конкурса «Мисс Вселенная» Оксана Федорова.

Анна Исаева рассказала, что ее дети очень сильно дружили с единственной дочерью Юлии Началовой Верой Алдониной. У пиар-директора также есть сын Филипп. По ее словам, ребята всегда с огромным желанием ходили друг к другу на дни рождения и поздравляли с праздником. Сейчас Исаева с радостью ходит на спектакли, в которых задействована Вера Алдонина.

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Отметим, что дочь Исаевой Марианна сейчас регулярно участвует в громких модных событиях столицы. Она принимала участие в неделе моды, ювелирной неделе моды Estet Fashion Week, концертах в Кремле. Как уверяет Исаева, Юлия Началова после смерти превратилась в ангела. Она с небес помогает детям пиар-директора и следит за их успехами в творчестве, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что ранее Исаева говорила, то не стоит причислять умершую в марте исполнительницу к лику святых. Она считает выдумкой слухи о том, что на могиле певицы некие фанаты заряжают воду и кремы. Пиар-директор потребовала оставить певицу, которая ушла из жизни, а также ее родных в покое.