На вкус и цвет: Валерия поддержала Гагарину в письменной форме

Одна из подписчиц в комментариях под свежим фото Полины Гагариной в Instagram подметила, что у супруги Дмитрия Исхакова фигура как у подростка. Супруга Иосифа Пригожина посчитала нужным вступить в дискуссию.

32-летняя Полина Гагарина опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото, на котором она запечатлена лифе от купальника, мини-шортах и кедах. Вместо разминки исполнительница решила поиграть в пляжный бадминтон, вооружившись ракеткой и мячами. Снимок певицы за четырнадцать часов оценили порядка 116 тысяч человек.

Примечательно, что в комментариях под фото одна из подписчиц Полины Гагариной под ником @jartseva1234 высказалась в адрес исполнительницы.

«Фигура подростка несформировавшегося физически, как девушка», – отметила поклонница певицы на ее личной страничке в микроблоге. «Вы ж мои любимые подписчики», – отреагировала на критический отклик сама артистка. «Лучший комплимент», – вступилась за Полину певицы Валерия.

В интервью для YouTube-проекта «А поговорить?» Полина Гагарина вспомнила, как она поправилась за первую беременность.

«Когда я забеременела в 19 лет, сверху на младенческий жирок добавились гормоны. И меня разнесло до 80 килограммов», – сетовала певица.

После родов она решила сесть на диету, так как Полине не нравилось ее отражение в зеркале.