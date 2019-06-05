На вкус и цвет: Валерия поддержала Гагарину в письменной форме

32-летняя Полина Гагарина опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото, на котором она запечатлена лифе от купальника, мини-шортах и кедах. Вместо разминки исполнительница решила поиграть в пляжный бадминтон, вооружившись ракеткой и мячами. Снимок певицы за четырнадцать часов оценили порядка 116 тысяч человек.
Примечательно, что в комментариях под фото одна из подписчиц Полины Гагариной под ником @jartseva1234 высказалась в адрес исполнительницы.
«Фигура подростка несформировавшегося физически, как девушка», – отметила поклонница певицы на ее личной страничке в микроблоге.
«Вы ж мои любимые подписчики», – отреагировала на критический отклик сама артистка.
«Лучший комплимент», – вступилась за Полину певицы Валерия.
В интервью для YouTube-проекта «А поговорить?» Полина Гагарина вспомнила, как она поправилась за первую беременность.
«Когда я забеременела в 19 лет, сверху на младенческий жирок добавились гормоны. И меня разнесло до 80 килограммов», – сетовала певица.
После родов она решила сесть на диету, так как Полине не нравилось ее отражение в зеркале.