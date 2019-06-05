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«Неужели уже 15 лет?!»: Николаев поздравил Пригожина и Валерию с годовщиной

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его избранница отмечают хрустальную свадьбу.

«Неужели уже 15 лет?!»: Николаев поздравил Пригожина и Валерию с годовщиной
Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Globallookpress.com)

Певица Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отмечают хрустальную свадьбу – пятнадцатилетие их семьи. Артистка не скрывает, что обрела настоящее женское счастье рядом со своей второй половинкой. Иосиф не только смог найти заветный ключик к сердцу Валерии, он также заботился и о ее детях. В одном из интервью дочь певицы Анна призналась, что смогла доверить маму Пригожину, когда познакомилась с ним поближе. К наследникам возлюбленной музыкальный продюсер относился всегда как к собственным детям. И они отвечали ему взаимностью.

«5 июня – наш семейный праздник, и сегодня мы отмечаем хрустальную свадьбу, то есть нашей паре уже 15 лет», – отметила Валерия.

Супругов с годовщиной поздравил и композитор Игорь Николаев.

«Лера, Йося! Поздравляю!!! Неужели уже 15 лет?!» – задался вопросом певец.

«Ага. 15. Спасибо, Игорек, за поздравление», – ответила Николаеву супруга Иосифа Пригожина.

Валерия и Иосиф Пригожин
Валерия и Иосиф Пригожин отмечают годовщину свадьбы (Фото: Instagram.com/valeriya)

К поздравлениям композитора присоединились и коллеги Валерии по сцене, среди которых: Анита Цой, Денис Клявер, Юлия Савичева, Наталья Подольская, Саша Савельева, Юлия Ковальчук.

Напомним, что у певицы есть 25-летняя дочка Анна, 24-летний сын Артемий и 20-летний Арсений. Наследница исполнительницы пошла по стопам мамы, девушку увлекается вокалом.

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Тэги:

Валериязвездные детиИгорь НиколаевИосиф Пригожин
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«Неужели уже 15 лет?!»: Николаев поздравил Пригожина и Валерию с годовщиной
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