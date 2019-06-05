«Неужели уже 15 лет?!»: Николаев поздравил Пригожина и Валерию с годовщиной

Певица Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отмечают хрустальную свадьбу – пятнадцатилетие их семьи. Артистка не скрывает, что обрела настоящее женское счастье рядом со своей второй половинкой. Иосиф не только смог найти заветный ключик к сердцу Валерии, он также заботился и о ее детях. В одном из интервью дочь певицы Анна призналась, что смогла доверить маму Пригожину, когда познакомилась с ним поближе. К наследникам возлюбленной музыкальный продюсер относился всегда как к собственным детям. И они отвечали ему взаимностью.

«5 июня – наш семейный праздник, и сегодня мы отмечаем хрустальную свадьбу, то есть нашей паре уже 15 лет», – отметила Валерия.

Супругов с годовщиной поздравил и композитор Игорь Николаев.

«Лера, Йося! Поздравляю!!! Неужели уже 15 лет?!» – задался вопросом певец. «Ага. 15. Спасибо, Игорек, за поздравление», – ответила Николаеву супруга Иосифа Пригожина.

К поздравлениям композитора присоединились и коллеги Валерии по сцене, среди которых: Анита Цой, Денис Клявер, Юлия Савичева, Наталья Подольская, Саша Савельева, Юлия Ковальчук.

Напомним, что у певицы есть 25-летняя дочка Анна, 24-летний сын Артемий и 20-летний Арсений. Наследница исполнительницы пошла по стопам мамы, девушку увлекается вокалом.