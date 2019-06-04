Пиар-директор Бузовой не в курсе ее нового романа

Накануне в Москве состоялась премьера нового клипа Ольги Бузовой на песню «Водица». На мероприятии собрался весь столичный бомонд, включая Филиппа Киркорова, Яну Рудковскую, Андрея Малахова и многих других.

Не исключено, что на премьере клипа Ольги присутствовал и ее новый возлюбленный. Впрочем, кто это — пока не известно. Однако ближайшая подруга Бузовой — Мария Погребняк — не смогла скрыть своей радости и не поделиться ею с журналистами. По словам жены известного футболиста, Оля больше не одинока. Но имя возлюбленного певицы Погребняк называть отказалась.

Тогда портал Teleprogramma.pro связался с пиар-директором Бузовой. Уж он то наверняка должен знать все о личной жизни своей подопечной. Но нет, оказалось, что Антон Богословский пока не слышал о новом романе Ольги.

«Я вообще не представляю, кем может быть этот мужчина. Это точно не я. Если она не назвала имя, значит, она не хочет, чтобы его знали. Я не слышал этого разговора», — сказал пиар-директор журналистам.

Так что поклонникам остается лишь только гадать, кто занял сердце Ольги Бузовой. Сама певица пока никак это не комментировала, сообщив лишь, что она впервые за два года нарушила воздержание.