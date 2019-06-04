Назло хейтерам Бекхэм снова поцеловал дочь в губы

Виктория Бекхэм поделилась роликом, на котором сняла мужа с дочерью во время прогулки по национальному парку в Майами.

В прошлом году Дэвида Беххэма «затроллили» из-за того, что он выложил снимок, на котором целует дочь Харпер в губы.

Фото с катка, сделанное в ноябре 2018 года, вызвало резонанс. На футболиста обрушился шквал критики за «неподобающее поведение».

Тем не менее, замечания отскакивают от легенды футбола как об стенку горох. Виктория Бекхэм в Instagram Stories поделилась роликом, сделанном в национальном парке Майами. На нем снят Дэвид, который три раза поцеловал Харпер в губы.

Сам гордый отец не видит в этом ничего дурного. Об этом он заявил хейтерам еще в прошлом году в ответ на разразившейся поток критики в свой адрес.

Интернет-ханжи назвали поступок Дэвида «отвратительным» и заявили, что следует обратиться в полицию.

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«Я никогда не позволяю своему папе целовать себя в губы, это так отвратительно. Он целует меня только в щечку — это в порядке вещей», — высказалась подписчица. «По мне это странно, это что — английская культура?», — поинтересовалась жительница из другой страны.

В защиту своего супруга встала и Виктория, которая отметила, что речь идет о невинном поцелуе, в котором нет ничего пошлого.