Влад Топалов раскрыл свои музыкальные пристрастия

Влад Топалов в последнее время делится с подписчиками личной страницы в Instagram преимущественно новостями из жизни своего маленького сына. Но исключения все же бывают, тем более если они касаются музыки.

Артист сообщил, что уже сегодня попадет на концерт любимого исполнителя — Эрика Клэптона.

«Уже через несколько часов я увижу ЛЕГЕНДУ, гитарного ГЕНИЯ. Человека, на которого я хочу равняться. История его жизни меня всегда поражала и восхищала. Сегодня, в Берлине! Я едууууу. Радуюсь как ребенок!» — написал артист.

Поклонники позитивно отреагировали на воодушевление певца и пожелали ему отлично провести время.

«Эрик Клэптон — это когда хочется эстетического отдыха ушам… кайф! Желаю вам и вдохновиться и насладиться!», «Как же круто, когда сбывается мечта! Когда-нибудь так же вдохновлённо я буду ехать на твой концерт», «Кумир должен быть)) чтобы всегда было к чему стремиться. Так что это здорово», — написали фолловеры.