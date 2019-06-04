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Влад Топалов раскрыл свои музыкальные пристрастия

Певец поделился радостью от скорого посещения концерта Эрика Клэптона.

Влад Топалов раскрыл свои музыкальные пристрастия
Влад Топалов Фото: Globallookpress

Влад Топалов в последнее время делится с подписчиками личной страницы в Instagram преимущественно новостями из жизни своего маленького сына. Но исключения все же бывают, тем более если они касаются музыки.

Артист сообщил, что уже сегодня попадет на концерт любимого исполнителя Эрика Клэптона.

«Уже через несколько часов я увижу ЛЕГЕНДУ, гитарного ГЕНИЯ. Человека, на которого я хочу равняться. История его жизни меня всегда поражала и восхищала. Сегодня, в Берлине! Я едууууу. Радуюсь как ребенок!» написал артист.

Поклонники позитивно отреагировали на воодушевление певца и пожелали ему отлично провести время.

«Эрик Клэптон это когда хочется эстетического отдыха ушам… кайф! Желаю вам и вдохновиться и насладиться!», «Как же круто, когда сбывается мечта! Когда-нибудь так же вдохновлённо я буду ехать на твой концерт», «Кумир должен быть)) чтобы всегда было к чему стремиться. Так что это здорово», написали фолловеры.

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Влад ТопаловЭрик Клэптон
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Влад Топалов раскрыл свои музыкальные пристрастия
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