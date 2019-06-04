Николас Кейдж развелся с женой после 4 дней брака

55-летний Николас Кейдж в начале весны вступил в четвертый брак, который стал для него настоящим испытанием. Осознав, что совершил ошибку, актер попытался разорвать отношения, но это оказалось не так-то просто.

В марте кинозвезда и его избранница — 23-летняя визажистка Эрика Койке зарегистрировали отношения в Лас-Вегасе. Западные СМИ отмечали, что на регистрацию брака актер явился в состоянии сильного алкогольного опьянения и кричал, что будущая супруга хочет забрать все его деньги.

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Спустя четыре дня Кейдж подал на развод, однако Эрику оскорбило его поведение на свадьбе и она отказалась поставить свою подпись на документах, потребовав отступных. Как сообщает журнал People, точная сумма неизвестна, однако замешательство Николаса указывает, что молодая жена не ограничивала себя.

В пятницу суд зарегистрировал развод пары, наконец пришедшей к согласию. В своем заявлении актер написал, что они оба были пьяны и «не осознавали, что делают». Кроме того, он добавил, что Койке скрывала от него отношения с другим мужчиной.

Напомним, Николас Кейдж до Эрики был женат три раза. В первый раз он вступил в брак с Патрисией Аркет в 1995 году, пара развелась в 2001. Год спустя он женился на Лизе Мари Пресли, однако подал на развод спустя несколько месяцев. Третьей избранницей кинозвезды стала Алиса Ким. Они поженились в 2004 году, через год у них появилась дочь и казалось, что в личной жизни актера наконец настала гармония, однако в 2016 году пара рассталась.