Юлия Ковальчук рассказала, что объединяет всех голубоглазых людей

Певица гордится, что принадлежит к их числу.

Юлия Ковальчук удивила поклонников необычным заявлением. Она рассказала, что голубые глаза — не что иное, как мутация и появление первого голубоглазого человека продолжает оставаться тайной.

Певица опубликовала свою фотографию в ярком солнечном свете, где хорошо видно, что ее глаза именно такого цвета.

«А вы знаете, что голубоглазость — это очень молодое явление? Первобытные люди смотрели на мир исключительно карими глазами. И каким образом в мире родился первый голубоглазый человек – тайна, не раскрытая до сих пор. Считается, что все голубоглазые люди в какой-то степени мутанты, и произошла эта мутация примерно 10000 лет назад», — написала Юлия.

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Певица также добавила, что все обладатели голубых глаз потомки одного единственного человека, у которого появилась данная мутация в гене ОСА2.

«Так что братья и сестры- ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ», — заключила Ковальчук, сопроводив пост смеющимися смайликами.