«Я два года воздержания нарушила!»: Ольга Бузова наладила личную жизнь

У певицы впервые за долгое время случились интимные отношения. Она сама сделала столь откровенное признание.

Певица и телеведущая Ольга Бузова, которая несколько лет назад развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым и с тех пор постоянно жаловалась на проблемы в личной жизни, судя по всему, преодолела кризис в интимных отношениях. На презентации своего нового клипа на песню «Водица» во время общения с журналистами звезда удивила откровенным признанием.

Как сказала Бузова, у каждого человека в этом мире есть своя вторая половинка. Каждый мужчина мечтает иметь верную и преданную девушку рядом. При этом Бузова намекнула, что именно она такой и является. Просто пока не все мужчины это оценили.

Журналисты, которые прекрасно осведомлены, что у Бузовой большие проблемы в личной жизни спросили, как ей удается уже на протяжении нескольких лет обходиться без мужчины. В этот момент певица сделала серьезное выражение лица и заявила, что ей удалось наладить интимную жизнь.

«Ну… у меня были, поэтому уже не так тяжело. Я два года воздержания нарушила! Может быть это была одна ночь, может быть несколько», — загадочно сказала Ольга Бузова.

Акулы пера стали добиваться подробностей. Певица неожиданно сказала, что это известный человек и «все его знают». Других подробностей она раскрывать не стала, заметив, что всему свое время, сообщает «Комсомольская правда».