ЗВЕЗДЫ

Диана Арбенина рассказала о своей первой и непроходящей любви

Певица призналась, что страсть не угасает даже после нескольких десятков лет отношений.

Диана Арбенина рассказала о своей первой и непроходящей любви
Диана Арбенина Фото: Eastnews

Бессменный лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина готовится в будущем месяце отмечать свой юбилей, рок-исполнительнице исполнится 45 лет. За эти годы многое поменялось, включая стиль артистки, однако она призналась, что в ее жизни есть и постоянные величины.

Диана рассказала о своей первой любви, которая не угасает уже очень много лет и становится только крепче. Верный спутник, от которого она никогда не видела предательства — ее музыкальный инструмент.

«Мой роман с гитарой начался 30 лет назад в школе когда отец показал пресловутые три аккорда. к слову: их действительно было три. теперь оглядываясь назад я понимаю что люблю этот инструмент все сильнее и сильнее. меня тянет к нему так же страстно как любовников друг к другу в первые недели свиданий», – поделилась певица.

Она добавила, что с нетерпением ждет акустического концерта в свой день рождения, когда на сцене будет только она, гитара и ничего лишнего.

«Как здорово что мне по сути по прежнему не надо всех этих шоу-фантиков чаще всего прикрывающих воинствующую пустоту с приставкой -псевдо», – добавила она.

Фанаты рокерши не преминули отметить, что концерт в честь юбилея «Ночных снайперов» в «Олимпийском» был очень насыщен элементами шоу и им нравится исполнение Дианы во всех вариантах.

Вам может быть интересно:

Диана Арбенина вступилась за Мадонну, которую раскритиковали за выступление на Евровидении Арбенина и Сурганова снова вместе: на этот раз их объединил «Тотальный диктант» Поклонники уверены: Арбенина посвятила новую песню Сургановой

Тэги:

Диана АрбенинаНочные Снайперы
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Диана Арбенина рассказала о своей первой и непроходящей любви
Интересно?
Поделись с друзьями: