Диана Арбенина рассказала о своей первой и непроходящей любви

Певица призналась, что страсть не угасает даже после нескольких десятков лет отношений.

Бессменный лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина готовится в будущем месяце отмечать свой юбилей, рок-исполнительнице исполнится 45 лет. За эти годы многое поменялось, включая стиль артистки, однако она призналась, что в ее жизни есть и постоянные величины.

Диана рассказала о своей первой любви, которая не угасает уже очень много лет и становится только крепче. Верный спутник, от которого она никогда не видела предательства — ее музыкальный инструмент.

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«Мой роман с гитарой начался 30 лет назад в школе когда отец показал пресловутые три аккорда. к слову: их действительно было три. теперь оглядываясь назад я понимаю что люблю этот инструмент все сильнее и сильнее. меня тянет к нему так же страстно как любовников друг к другу в первые недели свиданий», – поделилась певица.

Она добавила, что с нетерпением ждет акустического концерта в свой день рождения, когда на сцене будет только она, гитара и ничего лишнего.

«Как здорово что мне по сути по прежнему не надо всех этих шоу-фантиков чаще всего прикрывающих воинствующую пустоту с приставкой -псевдо», – добавила она.

Фанаты рокерши не преминули отметить, что концерт в честь юбилея «Ночных снайперов» в «Олимпийском» был очень насыщен элементами шоу и им нравится исполнение Дианы во всех вариантах.