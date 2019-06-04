«Силиконовая бабушка» Наталья Штурм поделилась очередными откровенными фотографиями

Популярная певица Наталья Штурм с завидной регулярностью выкладывает в социальных сетях откровенные фотографии. Звезда сейчас находится на одном из курортов в Болгарии, где устраивает эротические фотосессии. Кстати, исполнительнице уже 52 года, но у нее прекрасная для своих лет фигура. Певица явно выглядит лет на десять моложе.

На очередных снимках звезда накинула на себя белое летнее парео. На некоторых фотографиях певица полностью обнажена. Она стоит около обрыва. «Когда искусство борется с высоким искусством», – кратко прокомментировала она фотографии.

Отметим, что поклонники часто в последнее время называют Наталью Штурм «силиконовой бабушкой». Этому, впрочем, есть объяснение. Звезда не раз прибегала к помощи пластических хирургов. Причём она не скрывает этот факт.

Между тем известно, что не так давно певица стала бабушкой. Ее дочь Наталья родила внука. Роды прошли без осложнений, хотя и длились свыше десяти часов. Исполнительница все свое свободное время сейчас проводит с ребенком, помогая дочери.