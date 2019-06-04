3-летняя дочка Климовой спела песню из «Бременских музыкантов»

Маленькая Белла не только увлекается танцами, но и проявляет интерес к вокалу.

Актриса из сериала «Бедная Настя», многодетная Екатерина Климова уже публиковала на личной страничке в Instagram видеоролик, показывая импровизированный танцевальный номер своей маленькой дочки Беллы. Малышку она родила от нынешнего возлюбленного Гелы Месхи. Вместе с ним она снималась в ленте «Волчье солнце».

Несколькими часами ранее Екатерина разместила свежий ролик с участием 3-летней крохи. Белла исполнила на камеру песню из мультфильма «Бременские музыканты».

«Ах ты, бедная моя Трубодурочка,

Посмотри, как исхудала фигурочка!

Я заботами тебя охвачу!» — пела маленькая Белла.

Судя по всему, помимо увлечения танцами девочка также проявляет интерес и к вокалу. К слову, родители Беллы стараются не ограничивать творческую свободу наследницы. У Екатерины Климовой четверо детей: 17-летняя Елизавета Хорошилова заботится о младших, когда мама отправляется на гастроли. 12-летний Матвей и 10-летний Корней смогли найти общий язык с Гелой Месхи. Отец мальчиков Игорь Петренко после расставания с Климовой стал строить серьезные отношения с Кристиной Бродской, у пары трое дочерей: София-Каролина, Мария и Ева.