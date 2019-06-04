«А теперь сделай это на сцене»: фанаты умоляют Бритни Спирс вернуться

Бритни Спирс, недавно завершившая лечение в клинике неврозов, чувствует себя заметно лучше, о чем не забывает сообщать верным поклонникам. Знаменитость публикует фото и видео отчеты со своих прогулок, тренировок и просто приятного времяпрепровождения.

Сегодня звезда опубликовала ролик с зажигательным танцем под песню Billie Eilish. На видео певица в коротких шортах и кроп-топе энергично танцует, демонстрируя отличную пластику. Под конец она вспрыгивает на крышку рояля.

Фанаты оказались очень обрадованы новым видео, но напомнили Бритни, что очень ждут ее возвращения и официальных клипов.

«Отлично! А теперь сделай то же самое на сцене!», «Сколько можно танцевать в своей гостиной, ты забыла, что ты суперзвезда?», «Поп-музыка уже не та без тебя, Бритни, вернись», – написали в комментариях.

Стоит напомнить, что ранее менеджер певицы заявил, что ее психическое здоровье подорвано настолько, что она, возможно, уже никогда не вернется к карьере.