Потап устроил своей собаке заплыв в бассейне на надувном матрасе

Рэпер Потап, который не так давно обручился со своей давней коллегой и подругой Настей Каменских, устроил заплыв в бассейне для своей собаки. Судя по всему, пес, который очень боится воды, был не в восторге от данной затеи. Потап покатал собаку на надувном матрасе. Все это снимала на камеру Настя Каменских.

Отметим, что несколько дней назад супруги вернулись из медового месяца, который провели на турецком побережье. Они улетели туда на частном самолете. Впрочем, медовый месяц получился достаточно коротким. Этому есть объяснение. Ярким исполнителям необходимо гастролировать с концертами. К примеру, у Настя Каменских ближайшее выступление назначено уже на 5 июня в одном из клубов Киева.

Потап и Настя Каменских познакомились еще в 2006 году. Тогда музыкант искал талантливую девушку, которая бы пела припевы в его композициях. Через несколько лет о дуэте Потап и Настя знал уже весь мир шоу-бизнеса. Сразу несколько композиций звезд стали настоящими хитами. Их до сих пор крутят на радиостанциях.

В 2017 году Потап и Настя расстались, отправившись в сольное плавание. Тогда казалось, что их творческие отношения подошли к концу. В этом году появились слухи, что Потап и Настя живут вместе. Впрочем, этому не придали особого значения. Какого же было удивление фанатов, когда в мае стало известно, что готовится свадьба звезд. Поженились они 23 мая. Торжество прошло в одном из элитных ресторанов под Киевом.