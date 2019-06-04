ЗВЕЗДЫ

Потап устроил своей собаке заплыв в бассейне на надувном матрасе

Настя Каменских с радостью снимала эту «процедуру» на видео.

Потап устроил своей собаке заплыв в бассейне на надувном матрасе
Потап/globallookpress.com

Рэпер Потап, который не так давно обручился со своей давней коллегой и подругой Настей Каменских, устроил заплыв в бассейне для своей собаки. Судя по всему, пес, который очень боится воды, был не в восторге от данной затеи. Потап покатал собаку на надувном матрасе. Все это снимала на камеру Настя Каменских.

Потап устроил заплыв собаке на матрасе/instagram.com/kamenskux/

Отметим, что несколько дней назад супруги вернулись из медового месяца, который провели на турецком побережье. Они улетели туда на частном самолете. Впрочем, медовый месяц получился достаточно коротким. Этому есть объяснение. Ярким исполнителям необходимо гастролировать с концертами. К примеру, у Настя Каменских ближайшее выступление назначено уже на 5 июня в одном из клубов Киева.

Потап и Настя Каменских познакомились еще в 2006 году. Тогда музыкант искал талантливую девушку, которая бы пела припевы в его композициях. Через несколько лет о дуэте Потап и Настя знал уже весь мир шоу-бизнеса. Сразу несколько композиций звезд стали настоящими хитами. Их до сих пор крутят на радиостанциях.

В 2017 году Потап и Настя расстались, отправившись в сольное плавание. Тогда казалось, что их творческие отношения подошли к концу. В этом году появились слухи, что Потап и Настя живут вместе. Впрочем, этому не придали особого значения. Какого же было удивление фанатов, когда в мае стало известно, что готовится свадьба звезд. Поженились они 23 мая. Торжество прошло в одном из элитных ресторанов под Киевом.

Вам может быть интересно:

Дочь Юлии Началовой устроила зажигательные танцы у фонтана в Турции Каменских и Потап вернулись в Киев после медового месяца в Турции Дочь Юлии Началовой отдыхает в Турции с новой женой своего отца

Тэги:

КиевНастя КаменскихПотапТурция
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Потап устроил своей собаке заплыв в бассейне на надувном матрасе
Интересно?
Поделись с друзьями: