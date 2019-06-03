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Валерия защитила подругу от нападок недоброжелателей

Хейтеры призвали Екатерину Кожевникову одеваться скромнее.

Валерия защитила подругу от нападок недоброжелателей
Валерия / Global Look Press

Валерия, как и все публичные личности, не защищена от критики в социальных сетях. Так, недавно подписчики в Instagram раскритиковали ее наряд, в котором она пришла на спектакль в Москве.

Однако в этот раз объектом критики интернет-пользователей стала не сама певица, а ее подруга. Так, Валерия разместила в Instagram фотографию, на которой она позирует со своей приятельницей Екатериной Кожевниковой — супругой известного продюсера Сергея Кожевникова.

«Красивый дом. Красивая Катя. @ekaterinakozhevnikova Любимые друзья. Праздник удался», – подписала фотографию жена Иосифа Пригожина.

Образ певицы на фото подписчикам понравился, а вот ее подругу они раскритиковали за слишком откровенное декольте. По словам пользователей, Екатерине стоило бы выбрать более скромный наряд, скрывающий ее неидеальную, по мнению подписчиков Валерии, грудь.

Тем временем, сама певица встала на защиту своей подруги.

Комментарии
www.instagram.com/valeriya/

«Привыкли к силикону, уже красивая естественная грудь не устраивает», – возмутилась звезда российской эстрады.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Валерия сделала комплимент Наталье Подольской, которая выбрала для выступления в Адлере серебристое микроплатье.

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InstagramВалериякритика хейтеров
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Валерия защитила подругу от нападок недоброжелателей
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