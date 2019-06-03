Саша Савельева выступила в составе группы «Фабрика» на дне рождения подруги

Певица Саша Савельева, которая два месяца назад родила ребенка от актера Кирилла Сафонова, впервые вышла в свет. Исполнительница посетила день рождения своей близкой подруги. В сторис Instagram она опубликовала несколько видеозаписей с торжества.

На кадрах Савельева сначала произносит тост. Она говорит, что знакома со своей подругой уже много лет и они стали за эти годы не разлей вода. «Мы пробовали считать, сколько лет уже вместе, но сбились», — заявила исполнительница.

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Затем на кадрах можно увидеть тусовку. Всех гостей праздника в этот вечер развлекал популярный в девяностых годах исполнитель Влад Сташевский, который спел свои главные хиты. Между тем в конце вечера на сцену вышла группа «Фабрика». Саша Савельева не удержалась и спела вместе с солистками одну из композиций.

Отметим, что недавно стало известно, что Саша Савельева решила уйти в сольное плавание. Правда, пока даты концертов неизвестны. Певица восстанавливается после родов. Сейчас на месте яркой исполнительницы в «Фабрике» выступает Тоня Клименко, но продюсер коллектива Игорь Матвиенко уже объявил кастинг на освободившееся место солистки.