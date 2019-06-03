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15-месячную дочь Кайли Дженнер срочно госпитализировали

21-летняя звезда реалити-шоу провела целый день в больнице с малышкой Сторми.

15-месячную дочь Кайли Дженнер срочно госпитализировали
Дочь Кайли Дженнер попала в больницу. Фото: instagram.com/kyliesnapchat/?hl=en

15-месячная дочь Кайли Дженнер была срочно госпитализирована из-за аллергической реакции. Звезда реалити-шоу провела весь день в больнице с малышкой после того, как у той случился приступ анафилактического шока.

Модель привезла дочь Сторми в отделение скорой помощи в воскресенье, 2 июня после того, как девочка внезапно заболела.

К счастью, все обошлось. Сторми полностью поправилась и уже вернулась домой вместе с Кайли и своим папой Трэвисом Скоттом.

После инцидента  Кайли в Instagram поделилась снимком спящей дочери. «Провела целый день в больнице со своей малышкой. У нее была аллергическая реакция, но сейчас с ней на 100% все в порядке и мы дома», — написала она.

21-летняя модель также пожелала всем родителям, у которых болеют дети, «любви и позитивной энергетики».

«Да благословит Бог всех мам с больными малышами. Любви вам и позитивной энергетики», — закончила она свой пост.

О том, что вызвало аллергическую реакцию у Сторми, пока не известно.

Кайли родила дочь от своего жениха рэпера Трэвиса в феврале 2018 года. На прошлой неделе в честь Сторми она сделала татуировку с ее именем над своим локтем.

Ранее в апреле сообщалось, что сестра Дженнер Ким Кардашян была также вынуждена срочно доставить своего трехлетнего сына Сейта Уэста в больницу с аллергией. Семья опасалась, что реакция была вызвана травой, на которой он играл.

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15-месячную дочь Кайли Дженнер срочно госпитализировали
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