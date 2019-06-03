ЗВЕЗДЫ

В чулках и на шпильках: Рианна в рамках рекламы предстала в нижнем белье

Певица продолжает пробовать себя в роли модного дизайнера.

В чулках и на шпильках: Рианна в рамках рекламы предстала в нижнем белье
Рианна Фото: Globallookpress

Певица Рианна представила поклонникам первые модели нижнего белья собственного бренда Savage x Fenty. Рекламировать изделия она не решилась доверить никому и показалась в них сама.

В Instagram поп-звезда опубликовала два снимка в новых комплектах. На первом певица предстала в купальнике цвета загара, который буквально слился с ее кожей, создав эффект обнаженного тела. В дополнение к нему она надела однотонные чулки на простой резинке и босоножки золотого цвета на очень высокой тонкой шпильке.

Второй комплект Рианна выбрала ярко-желтый и ажурный. Для его демонстрации она подобрала чулки в тон с резинкой из такого же кружева, как и белье и лаковые желтые лодочки.

Поклонники пришли в восторг от новой фотосессии и осыпали певицу комплиментами в комментариях.

«Боже мой, ты идеальна», «Такое тело — лучшее украшение для любого белья», «Эти формы просто божественны», «Детка, ты огонь», — написали Рианне фанаты.

Стоит отметить, что певица стала больше внимания уделять предпринимательству. В частности, на сегодняшний день звезда представляет не только линейку белья Savage x Fenty, но и коллекцию спортивной одежды, и косметику марки Fenty Beauty.

Вам может быть интересно:

Постройневшая Рианна в платье-пиджаке презентовала новую коллекцию одежды в Париже «Хожу по улицам инкогнито»: Рианна больше года тайно живет в Лондоне Рианна согласилась с предсказанием журналистки о её свадьбе и детях

Тэги:

нижнее бельеоткровенная фотосессияоткровенное фотоРианна
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В чулках и на шпильках: Рианна в рамках рекламы предстала в нижнем белье
Интересно?
Поделись с друзьями: