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Анна Калашникова заступилась за Ольгу Бузову после выхода программы «Осторожно, Собчак!»

Телеведущая не понимает, как дизайнер бренда может отказывать клиентам в покупке вещей на основании их социальной несостоятельности.

Анна Калашникова заступилась за Ольгу Бузову после выхода программы «Осторожно, Собчак!»
Анна Калашникова

На прошлой неделе выпуск YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» спровоцировал неприятный инцидент: ведущая упомянула, что один модный дизайнер однажды попросил ее передать Ольге Бузовой, чтобы та не носила вещи его бренда, потому что ему это неприятно.

Следом за этим ведущая телепроекта «Дом-2» на своей странице в Instagram выразила уверенность, что речь шла о Демне Гвасалии, представителе модного дома Balenciaga. Она опубликовала пост, в котором заявила, что сама зарабатывает себе на вещи, много работает и будет рада отнести свои деньги другим дизайнерам, которые более уважительно относятся к своим покупателям.

Певица, модель, телеведущая Анна Калашникова в своей колонке в «Телепрограмме» поддержала звезду «Дома-2». По ее словам, она хорошо понимает чувства Бузовой.

«Мне очень интересно, как руководство модного дома отнесется к тому, что дизайнер бренда отказывает клиентам в покупке вещей на основании их социальной несостоятельности? Как такое возможно в наш век всеобщей толерантности, когда нельзя осуждать людей за ориентацию, цвет кожи, пол и прочее? Тем более, когда человек более чем кредитоспособен и готов купить продукцию за 300—400 тысяч рублей. Некоторых творцов в Европе и Америке увольняют и за меньшее», — заявила Калашникова.

Она отметила, что у Ольги — прекрасная репутация, она из хорошей семьи, и единственное, что с натяжкой можно поставить ей в вину, — это участие в «Доме-2», однако западные звезды Ким Кардашян и Пэрис Хилтон также прославились благодаря скандальным видео.

В заключение она написала, что конфликт между Бузовой и дизайнером был искусственно спровоцирован Собчак, которая хотела привлечь больше внимания к своему шоу.

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«Дом-2»: последние новостиBalenciagaАнна КалашниковаДемна ГвасалияКсения СобчакОльга Бузовашоу "Осторожно Собчак"
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Анна Калашникова заступилась за Ольгу Бузову после выхода программы «Осторожно, Собчак!»
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