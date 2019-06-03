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«Копирует повадки Тимати, самоиронии нет»: Рустам Солнцев раскритиковал Егора Крида

Как считает шоумен, своим участием в «Холостяке» певец лишь сыграл недобрую службу когда-то успешному проекту.

«Копирует повадки Тимати, самоиронии нет»: Рустам Солнцев раскритиковал Егора Крида
Рустам Солнцев/globallookpress.com

Шоумен Рустам Солнцев, который известен своими колкими выпадами в адрес знаменитостей, в соцсетях в нецензурной форме раскритиковал Егора Крида. В прошлом году популярный певец был главным героем шоу «Холостяк». Тогда он выбрал в качестве своей будущей спутницы жизни Дарью Клюкину, модель из Екатеринбурга. Правда, счастливого союза не получилось. Пара рассталась вскоре после завершения проекта.

Крид не смог построить любовь с Дарьей Клюкиной. Фото: instagram.com/klyukina_d/

Солнцев напомнил, что недавно Крид был гостем шоу Юрия Дудя. Причем в интервью в программе «ВДудь» он прошелся по проекту «Холостяк», не очень комплиментарно отозвавшись о людях, которые много лет делают это шоу.

По мнению Рустама, Крид очень слабый персонаж. При этом важничает, «как обкомовский хряк». Шоумен считает, что песни Егора Крида лишены всякого смысла. При этом Солнцев не может понять, почему, имея в штате столько продюсеров, канал ТНТ пригласил на роль главного героя «малолетку». Из-за этого, как он утверждает, удачный и рейтинговый телепроект сегодня мало кому интересен.

«Они что, не понимали, что этот Егорка — нулячий. Масштаб личности отсутствует, копирует повадки Тимати, самоиронии нет. Дальше продолжать? Зритель считывает фальшь. Считывает и уходит с канала к чертовой бабушке», — заявил Рустам Солнцев.

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Дарья КлюкинаЕгор Кридпроект «Холостяк»Рустам Солнцев
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«Копирует повадки Тимати, самоиронии нет»: Рустам Солнцев раскритиковал Егора Крида
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