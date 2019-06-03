Юлия Барановская поделилась первыми впечатлениями от празднования 39-летия

Телеведущая Юлия Барановская в Instagram отметила, что 3 июня ей исполнилось 39 лет. Как она написала, ее мама каждый год заводит будильник на тот час, когда звезда появилась на свет, и весело сообщает: «Ну все, ты родилась!». При этом, по словам Барановской, порой ее родительница плачет, переживая за неумолимо бегущие годы. Бывшая гражданская супруга футболиста Андрея Аршавина призналась, что в свой день рождения, когда задувает свечи, волнуясь, не может решить, что именно необходимо загадать.

«Сегодня впервые за долгое время я проснулась и поняла, что чётко знаю, чего хочу, и теперь я точно знаю, что именно это для меня в приоритете. Ещё сегодня в 00.00, когда зазвонил телефон, я увидела на своём экране тот номер, который хотела. А первый букет любимых пионов в свой день рождения, конечно, был от моего старшего, от моего Артема. Я счастлива, чего и вам всем в свой день рождения желаю», — сказала телеведущая.

Напомним, что Юлия Барановская – многодетная мама. На протяжении девяти лет она жила гражданским браком с футболистом Андреем Аршавиным. Не так давно во время своей программы «Все к лучшему» на «Русском радио» она рассказывала, что когда была беременна Артемом, то лежала на сохранении. И в этот момент неожиданно в больнице появился Андрей Аршавин, предложивший срочно сыграть свадьбу. Футболист даже огласил количество гостей, которых собирается позвать на торжество – примерно триста человек.

Как отметила телеведущая, в тот момент о свадьбе она не думала. Для нее было важно сохранить ребенка, что ей и удалось. А вот в будущем, по непонятным причинам, муж предложений руки и сердца уже ей не делал. Также Барановская признавалась, что очень хочет выйти замуж. Не исключено, что ночной звонок как раз сделал ее новый возлюбленный.