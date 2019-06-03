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5-летняя дочь Ким Кардашян стала ассистентом в Dolce & Gabbana

Маленькая Норт, наряду с Доменико Дольче, помогла маме с нарядом для торжественного мероприятия.

5-летняя дочь Ким Кардашян стала ассистентом в Dolce & Gabbana
Ким Кардашян с дочерью Норт Фото: www.instagram.com/kimkardashian

Старшая дочь Ким Карашян и Канье Уэста — Норт — постоянно пробует себя в новых занятиях. Это типично для детей ее возраста, правда, не все малыши могут позволить себе выбирать из таких хобби.

Ранее Норт Уэст уже попробовала себя в роли певицы, танцовщицы и даже записала свой первый клип на песню Old Town Road. На время девочка решила оставить все, что связано с музыкой, и переключилась на моду. Норт и раньше проявляла повышенный интерес к одежде матери и сама неоднократно дефилировала на светских мероприятиях на высоких каблуках, не подходящих ее возрасту.

Ким Кардашян с дочерью на примерке у Доменико Дольче
Ким Кардашян с дочерью на примерке у Доменико Дольче Фото: instagram.com/kimkardashian

На этот раз Ким опубликовала фото из мастерской Dolce & Gabbana, где видно, что она вместе с Доменико Дольче помогает матери с примеркой нового наряда. Светской львице понадобился костюм для посещения концерта Селин Дион в Лас Вегасе. В знаменитом дизайнерском доме ей изготовили белоснежный облегающий костюм, обильно отделанный стразами.

«Спасибо, Доменико. Я надеюсь, Норт была тебе хорошим ассистентом», — подписала снимок Ким.

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Dolce & GabbanaДоменико ДольчеКим КардашянНорт Кардашян Уэст
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5-летняя дочь Ким Кардашян стала ассистентом в Dolce & Gabbana
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