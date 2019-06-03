Мария Кожевникова поделилась снимком со своей дебютной фотосессии

Тогда известной актрисе, как говорит она сама, было всего 16 или 17 лет.

Известная актриса, звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова в Instagram поделилась фотографией, которая была сделана около двадцати лет назад. На снимке она в ярком красном наряде. «Моя первая фотосессия. Мне 16 или 17 лет», — подписала она снимок.

Отметим, что Мария Кожевникова получила широкую известность после роли в сериале «Универ», где она сыграла блондинку Аллу Гришко. Как ранее рассказывала звезда, эта роль далась ей очень нелегко. На протяжении полугода она внимательно следила за повадками девушек, которые приезжают покорять столицу. Благодаря этому ей удалось, как она считает, войти в образ главной героини.

Еще одной яркой работой Кожевниковой в кино считается ее роль в картине «Батальон». Ради этого она побрилась налысо. За роль Натальи Татищевой актриса была удостоена в 2015 году премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

Сегодня Мария Кожевникова – счастливая мама троих детей. В августе 2013 года она сыграла свадьбу с бизнесменом Евгением Васильевым. Через несколько месяцев на свет появился ее первый сын Иван. Буквально через год Кожевникова снова стала мамой. Она родила сына Максима. Наконец, два года назад на свет появился третий ребенок звезды.