Весь в деда: Александра Стриженова показала подросшего племянника Петра

Дочь известных телеведущих и актеров Екатерины и Александра Стриженовых Саша в сторис Instagram опубликовала видео, на котором она стоит около коляски. Как известно, своих детей у восемнадцатилетней девушки пока нет. А вот у ее старшей сестры Екатерины Грищенко в апреле прошлого года на свет появился сын Петр. Сейчас Екатерина гостит у родителей и сестры в Москве. Основное время вместе с мужем Петром Грищенко она, как известно, проводит в Нью-Йорке.

На видеозаписи видно, что Александра Стриженова стоит с коляской, в которой сидит ее племянник Петр. Мальчик за последнее время сильно подрос. При этом стоит отметить, что Петр как две капли воды похож на своего знаменитого деда Александра.

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Отметим, что супруги Стриженовы без ума от своих детей. При этом Анастасия — достаточно редкий гость в России. Поэтому каждый ее приезд в Москву событие для близких.

Ранее Александра Стриженова также опубликовала совместный снимок со своей сестрой, которая на 12 лет ее старше. При этом она пошутила, что по фотографии невозможно определить, какая из сестер старшая, а какая младшая. Саша намекнула, что в свой 31 год ее сестра прекрасно выглядит.