«Тут старомодно все»: Любовь Успенская собралась делать глобальный ремонт в загородном доме

Певица Любовь Успенская во время программы «Выход в люди» заявила, что собирается заняться ремонтом в своем загородном доме. Особняк она построила шесть лет назад. За последние годы интерьеры, как она считает, сильно устарели. Звезда приняла решение заняться ремонтом. В планах изменения в гостиной и на балконе.

«Сейчас я собираюсь опять ломать. Тут старомодно все, а мы люди современные. Я настроена серьезно», — заявила Любовь Успенская.

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По словам певицы, этим летом она отправится отдыхать в Испанию. Рабочие, пока она будет отсутствовать, займутся перепланировкой и сделают новый интерьер. Балкон, к примеру, отделают красивыми деревянными вставками. Также будут обновлены некоторые другие помещения большого дома.

Певица отметила, что когда шесть лет назад купила коттедж, то в нем были только голые стены. Она уехала отдыхать, дав задания рабочим, но когда вернулась, то была просто в шоке. Как она сказала, получилось совсем не то, что она задумывала. В этот раз певица сама будет контролировать весь процесс. Рабочие будут присылать ей фотографии прямо в Испанию.

Отметим, что сейчас Любовь Успенская очень много свободного времени проводит со своей дочерью Татьяной Плаксиной. Девушке было сделано уже несколько дорогостоящих операций. Она, напомним, упала с велосипеда в прошлом году, когда находилась в Коста-Рике. Как отмечала певица, после тяжелой травмы у девушки открылся дар – сейчас она мечтает стать певицей, как и ее звездная мама.