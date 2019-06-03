ЗВЕЗДЫ

Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство трехэтажного коттеджа на Кипре

В огромный особняк они вложили свыше двух миллионов евро.

Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство трехэтажного коттеджа на Кипре
Максим Галкин и Алла Пугачева/globallookpress.com

Примадонна Алла Пугачева и юморист Максим Галкин практически закончили строительство огромного трехэтажного коттеджа на Кипре. Два года назад они получили европейские паспорта, после чего занялись строительством. У звезд теперь есть кипрское гражданство. Они приобрели на острове участок под дом. За последние два года Пугачева и Галкин совершили несколько регулярных визитов на Кипр, который постепенно становится их вторым домом. Порой в Европу они берут с собой детей.

Пугачева и Галкин стали обладателями коттеджа на Кипре/globallookpress.com

В агентстве, которое занималось оформлением документов на землю, рассказали, что Пугачева и Галкин, что называется, вовремя подсуетились. Когда они покупали участок, то его стоимость равнялась 2,3 миллиона евро. Сейчас цена выросла на 350 тысяч евро. Так что можно сказать, что звезды серьезно сэкономили.

Коттедж звезд площадью 600 квадратных метров находится на побережье Средиземного моря в Лимасоле. Все работы должны быть завершены в июле этого года. Как говорят сотрудники компании, дом строится по макету, который предоставила звездная чета. Интересно, что некоторые элементы, например, башенки, в новом коттедже напоминают особняк в деревне Грязь, где сейчас живут Пугачева и Галкин вместе с детьми.

Следующий свой визит на Кипр Максим Галкин запланировал на август. Он приедет, чтобы обсудить дизайн внутренних помещений со строителями. Уже известно, что в особняке будут открытый бассейн, терраса, сауна, комната-кинотеатр и шикарный большой камин, который согреет, если семья решит прилететь в не сезон, сообщает «СтарХит».

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Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство трехэтажного коттеджа на Кипре
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