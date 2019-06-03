Дочь Асмус и Харламова становится все больше похожа на отца

Актриса с удовольствием показывает снимки своей семьи.

Некоторые знаменитости прячут лица своих детей при публикациях, закрывая их картинками, кто-то, напротив, заваливает весь свой аккаунт фотографиями ребенка. Кристина Асмус показывает дочь не часто, но и не делает из родительства тайны.

На днях звезда «Интернов» опубликовала совместный снимок мужа Гарика Харламова и их дочери Насти. На фото резидент Comedy club кривляется, а дочь обнимает его за шею.

«Мои цветы жизни», — подписала кадр актриса.

Подписчики артистки отметили, что девочка стала очень похожа на отца.

«Настя просто копия папы. Вживую еще больше видно», «Папина дочка!», «Очень похожи», «Просто одно лицо», — написали фолловеры.