Меган Маркл планирует второй официальный выход в свет с малышом Арчи

Сына Меган Маркл и принца Гарри после его рождения мечтала увидеть вся Великобритания. Августейшая чета представила наследника публике вскоре после его рождения, 8 мая. Сейчас мать Арчи планирует его второй выход в свет.
Как сообщает The Daily Mail со ссылкой на источник во дворце, герцогиня Сассекская появится на мероприятии Trooping the Color, которая состоится 8 июня. Отметим, Trooping the Color — ежегодный красочный парад в честь дня рождения королевы Великобритании. По традиции британский монарх празднует два дня рождения — один настоящий и второй в начале июня.
Издание отмечает, что парад также станет первым настоящим светским событием для младшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи.