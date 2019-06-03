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Меган Маркл планирует второй официальный выход в свет с малышом Арчи

Первый раз сын герцога и герцогини Сассекских появлялся на публике почти месяц назад.

Меган Маркл планирует второй официальный выход в свет с малышом Арчи
Меган Маркл Фото: Globallookpress

Сына Меган Маркл и принца Гарри после его рождения мечтала увидеть вся Великобритания. Августейшая чета представила наследника публике вскоре после его рождения, 8 мая. Сейчас мать Арчи планирует его второй выход в свет.

Как сообщает The Daily Mail со ссылкой на источник во дворце, герцогиня Сассекская появится на мероприятии Trooping the Color, которая состоится 8 июня. Отметим, Trooping the Color — ежегодный красочный парад в честь дня рождения королевы Великобритании. По традиции британский монарх празднует два дня рождения — один настоящий и второй в начале июня.

Издание отмечает, что парад также станет первым настоящим светским событием для младшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи.

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Меган Маркл планирует второй официальный выход в свет с малышом Арчи
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