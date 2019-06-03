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«Ходить пока трудно и больно»: Иосиф Пригожин показал «свои» ноги после марафона

Продюсер признался, что переоценил свои силы.

«Ходить пока трудно и больно»: Иосиф Пригожин показал «свои» ноги после марафона
фото: globallook.com

Какими задорными и энергичными были снимки Иосифа Пригожина в его ленте на странице в Instagram накануне: знаменитый продюсер и его супруга, певица Валерия, приняли участие в благотворительной акции, марафоне «Бегущие сердца». Страстное желание выложиться по полной, всего себя отдать благой цели сыграло с Иосифом злую шутку.

Уже по окончании мероприятия ему пришлось признать, что он категорически переоценил свои силы.

«Полное ощущение после вчерашнего марафона и футбола, что ноги мои стали именно такими. Ходить пока трудно и больно. Всем спасибо за сочувствие, чувствую — перестарался», — признался Пригожин.

Какими именно стали его ноги, продюсер показал, разместив снимок конечностей слишком раскаченного бодибилдера. Самоиронию и чувство юмора оценили поклонники Иосифа Пригожина.

«Йёсенька, если чувство юмора на этом уровне, значит, все шикарно!» — успокаивает продюсера фанатка.

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Иосиф ПригожинИосиф Пригожин последние новостимарафон "Бегущие сердца"состояние здоровья
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«Ходить пока трудно и больно»: Иосиф Пригожин показал «свои» ноги после марафона
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