«Ходить пока трудно и больно»: Иосиф Пригожин показал «свои» ноги после марафона

Какими задорными и энергичными были снимки Иосифа Пригожина в его ленте на странице в Instagram накануне: знаменитый продюсер и его супруга, певица Валерия, приняли участие в благотворительной акции, марафоне «Бегущие сердца». Страстное желание выложиться по полной, всего себя отдать благой цели сыграло с Иосифом злую шутку.

Уже по окончании мероприятия ему пришлось признать, что он категорически переоценил свои силы.

«Полное ощущение после вчерашнего марафона и футбола, что ноги мои стали именно такими. Ходить пока трудно и больно. Всем спасибо за сочувствие, чувствую — перестарался», — признался Пригожин.

Какими именно стали его ноги, продюсер показал, разместив снимок конечностей слишком раскаченного бодибилдера. Самоиронию и чувство юмора оценили поклонники Иосифа Пригожина.

«Йёсенька, если чувство юмора на этом уровне, значит, все шикарно!» — успокаивает продюсера фанатка.