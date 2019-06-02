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Алексей Воробьев рассказал о драке с Гошей Куценко

Певец и актёр сцепились во время съёмок клипа Анны Калашниковой на песню «По любви».

Алексей Воробьев рассказал о драке с Гошей Куценко
Алексей Воробьев. фото: globallookpress

Недавно стало известно об инциденте, который произошел между Гошей Куценко и Алексеем Воробьёвым. По сообщениям СМИ, давние друзья подрались в туалете. Звезды воздерживались от комментариев, однако позже Воробьёв вышел на связь.

«У меня до сих пор болит нога — оказалось, с Куценко не так-то легко справиться. Кроме того, мне пришлось еще отколошматить картиной двух братьев-близнецов Виталия и Дмитрия Савчуков — моделей, которые тоже участвовали в съемках», — рассказал Алексей Воробьев «Комсомольской правде».

Певец встретился с Гошей Куценко во время съёмок клипа на песню Анны Калашниковой «Про любовь». Воробьев отметил, что певица тоже «вцепилась» в Татьяну Карматкову. Дело в том, что все драки происходили по четкому сценарию, который написал Алексей Воробьев.

Артист выступил не только режиссером клипа, но и сыграл в нём главную роль. Алексей Воробьёв изобразил Джеймса Бонда, который пытается спасти с аукциона картину Караваджо. Драка с Гошей Куценко была постановкой. Однако посетители ресторана, в котором проходили съёмки, не знали об этом. Возможно, очевидцы поверили в реальность происходящего.

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Алексей ВоробьевАнна КалашниковаГоша Куценкодракасъемки клипа
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Алексей Воробьев рассказал о драке с Гошей Куценко
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