Алексей Воробьев рассказал о драке с Гошей Куценко

Певец и актёр сцепились во время съёмок клипа Анны Калашниковой на песню «По любви».

Недавно стало известно об инциденте, который произошел между Гошей Куценко и Алексеем Воробьёвым. По сообщениям СМИ, давние друзья подрались в туалете. Звезды воздерживались от комментариев, однако позже Воробьёв вышел на связь.

«У меня до сих пор болит нога — оказалось, с Куценко не так-то легко справиться. Кроме того, мне пришлось еще отколошматить картиной двух братьев-близнецов Виталия и Дмитрия Савчуков — моделей, которые тоже участвовали в съемках», — рассказал Алексей Воробьев «Комсомольской правде».

Певец встретился с Гошей Куценко во время съёмок клипа на песню Анны Калашниковой «Про любовь». Воробьев отметил, что певица тоже «вцепилась» в Татьяну Карматкову. Дело в том, что все драки происходили по четкому сценарию, который написал Алексей Воробьев.

больше по теме Алексей Воробьев и Гоша Куценко подрались в туалете ресторана Ни один из артистов не прокомментировал конфликт. Что стало причиной ссоры —неизвестно.

Артист выступил не только режиссером клипа, но и сыграл в нём главную роль. Алексей Воробьёв изобразил Джеймса Бонда, который пытается спасти с аукциона картину Караваджо. Драка с Гошей Куценко была постановкой. Однако посетители ресторана, в котором проходили съёмки, не знали об этом. Возможно, очевидцы поверили в реальность происходящего.