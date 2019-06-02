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Юлия Снигирь отметилась фотографией без макияжа

35-летняя актриса отправилась в бакинский оздоровительный отель, откуда и поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram новым кадром.

Юлия Снигирь отметилась фотографией без макияжа
Юлия Снигирь. фото: globallookpress

Юлия Снигирь не стесняется выкладывать фото без макияжа. 35-летняя актриса решила отдохнуть от косметики и укладки. Она отправилась в оздоровительный отель в Баку. Артистка гуляет на свежем воздухе и проходит процедуры. У неё также остаётся время, чтобы выучить текст для нового спектакля.

Звезда успокоила подписчиков, что не голодает в отеле. Один раз она пропустила ужин и не смогла купить подходящей еды, но в целом Юлия питается по специальной системе, которая разработана лучшими врачами со всего мира. Также актриса прошла био-энергетический тест, в результате которого специалисты назначили ей три сеанса точечного лечения.

Снигирь сфотографировалась в оздоровительном отеле без макияжа в свободном розовом платье. Натуральная красота актрисы восхитила поклонников.

«Такая свеженькая!», «Полный релакс, ноу мейкап, свежий воздух», «До чего же свежа и красивая, как нежный цветок», «Юлия — редкая красота, её хочется описывать», — написали в комментариях.

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Юлия Снигирь отметилась фотографией без макияжа
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