Егор Крид поделился своей детской фотографией

Певец нашёл архивный кадр и пошутил, что выражение его лица с тех пор не изменилось.

В честь Дня защиты детей многие звезды публикуют фотографии со своими отпрысками. Егор Крид решил не отставать. Так как собственных наследников у певца нет, он решил выложить свое архивное фото. На снимке отец Николай Булаткин держит маленького Егора. Папа улыбается, в то время как младенец выглядит серьёзным.

«Мне кажется, что моё выражение лица до сих пор не изменилось», — пошутил Егор Крид.

Подписчики остались в восторге от детской фотографии звезды. Некоторые фанаты заметили, каким красивым отец Егора Крида был в молодости.

«Теперь ждём такую же милоту с твоим наследником», «Выражение лица: что происходит?», «Когда читаешь всё, что пишут про Егора СМИ», «Улыбка папина», «Ничего на свете, мне кажется, нет прекраснее вот таких вот фото: папа и малыш», — написали в комментариях.

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Видимо, певец нескоро порадует фанатов наследником. У него не складывается личная жизнь. В недавнем интервью Егор Крид признался, что не верит девушкам. Из-за известности многие избранницы видят в нём деньги, а не личные качества. После неудачного романа с итальянкой, которая была старше него на десять лет, Егор Крид назвал идеальным вариантом для себя скромную девушку из глубинки.