«Зайки мои»: Филипп Киркоров опубликовал видео с сыном и дочкой в День защиты детей

Филипп Киркоров решил оригинально поздравить подписчиков в Instagram с Днём защиты детей. Певец опубликовал видео, в котором смонтированы кадры из совместных фото и выступлений с собственными детьми. Киркоров поблагодарил фанатов за то, что они смонтировали душевный ролик.

Король российской эстрады выступал с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином-Кристином. Филипп Киркоров переделал песню «Зайка моя» в «Зайки мои» и исполнил её с детьми. Новую версию хита звёздная семья спела на юбилейном концерте певца в 2017 году.

«Пусть в каждой красивой и дружной семье всегда царит мир и покой! Мы вас очень любим!» — подписал видео Филипп Киркоров.

Певец скрывает личность биологической матери его детей. 7-летнюю Аллу-Викторию Киркоров назвал одновременно в честь своей матери и бывшей супруги Аллы Пугачевой.

Подобный ролик Филипп Киркоров подготовил и для Кристины Орбакайте. Недавно певец поздравил дочь Примадонны с 48-летием. Долгое время артист был для певицы отчимом, и даже после разрыва сохранил тёплые отношения.