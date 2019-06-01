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Юный оператор: дочка Лободы сняла тренировки мамы

Восьмилетняя Евангелина подурачилась с камерой, пока ее звездная мама совершенствовала свою фигуру.

Юный оператор: дочка Лободы сняла тренировки мамы
Светлана Лобода. фото: globallookpress

Светлана Лобода решила два дня отдохнуть с детьми на море. Певица взяла с собой восьмилетнюю Евангелину и годовалую Тильду. Звезда не отказывается от тренировок даже во время отпуска. Вместе с подругами Лобода делала упражнения с помощью гантелей.

Старшая дочь Ева решила примерить на себя роль оператора. Поначалу девочка исправно снимала тренировки, а затем просто дурачилась на камеру. Ева навела камеру на маму и прокомментировала её формы: «Грудь какая».

«Ева комментатор знатный, и оператор тоже. После окончания сказала: мам, ты же хорошо смонтируешь? Возьми разные ракурсы», — подписала видео Светлана Лобода.

Подписчики остались в восторге от ролика Евы. Дочери нечасто мелькают в Instagram Светланы Лободы. Иногда певица делится кадрами с Евангелиной в Stories.

«А девочка умеет снять хороший контент», «Отныне вас будет снимать Ева», «Грудь какая. Ева прелесть», «Обожаю этого ребенка», — написали в комментариях.

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Юный оператор: дочка Лободы сняла тренировки мамы
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