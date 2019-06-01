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Фотографии Яны Рудковской с сыном в День защиты детей подверглись критике в Сети

Продюсер опубликовала красивые кадры с Гном Гномычем, но подписчики ее аккаунта в Instagram уверены, что сын не хочет участвовать в фотосессиях мамы.

Фотографии Яны Рудковской с сыном в День защиты детей подверглись критике в Сети
Яна Рудковская и Саша Плющенко. фото: globallookpress

Яна Рудковская посвятила несколько фотографий Дню защиты детей. На одном снимке она держит за руку маленького Гном Гномыча. Звезда выбрала необычный наряд, состоящий из бежевого тренча и пышной юбки. Саша был одет в гусарский костюм. Внимание привлекают также розовые воздушные шары.

На втором фото Яна Рудковская поздравила подписчиков с первым днем лета. Продюсер сфотографировалась с Сашей под кустом рододендрона. Звезда позировала в костюме от любимого бренда Louis Vuitton.

Большинство подписчиков раскритиковали снимки Рудковской. Многие заметили, что шестилетний Саша появляется на фото с недовольным лицом. В комментариях сделали вывод, что Гном Гномыч не рад позировать для Instagram. Особенно подписчиков смутило, как Яна Рудковская сжала руку сына на втором фото.

«Да мы как раз бережем своих детей!», «Как все наигранно», «Руке ребенка больно. Схватила мёртвой хваткой», «Зачем было выкладывать такое фото, особенно в День защиты детей?», «Вечно недовольный ребёнок», — написали в комментариях.

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Фотографии Яны Рудковской с сыном в День защиты детей подверглись критике в Сети
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