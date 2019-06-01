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Больше чем спорт: двухлетний сын Ксении Собчак занялся дзюдо

Помимо единоборств, Платон также учит английский и китайский язык.

Больше чем спорт: двухлетний сын Ксении Собчак занялся дзюдо
Ксения Собчак. фото: globallookpress

Ксения Собчак активно занимается воспитанием сына. В этом году Платону исполнилось два года, однако звездная мама уже нагрузила малыша дополнительными занятиями. Мальчик ходит в детский сад, где воспитатели являются носителями английского языка.

Сын Собчак занимается дзюдо. Скриншот: instagram.com/xenia_sobchak/
Сын Собчак занимается дзюдо. Скриншот: instagram.com/xenia_sobchak/

Кроме того, в апреле Собчак решила нанять для Платона репетитора по китайскому языку. Светская львица уверена, что ранние занятия расширяют кругозор ребенка. К тому же малышу проще выучить иностранный язык, чем взрослому.

Теперь Ксения занялась физическим развитием Платона. Звезда отвела двухлетнего мальчика в секцию дзюдо. Фото с первых занятий боевыми искусствами светская львица выложила в Stories в Instagram.

Платон довольно часто видится с отцом Максимом Виторганом. Ксения Собчак одновременно с мужем объявила о разрыве их отношений. Теперь светская львица проводит время с театральным режиссёром Константином Богомоловым. Несмотря на то, что супружеская пара рассталась со скандалом, это никак не коснулось ребенка. По словам Собчак, они смогли договориться с Максимом, сколько времени каждый из них будет проводить с Платоном.

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воспитание сынадзюдоКсения СобчакКсения Собчак последние новостиПлатон Виторган
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Больше чем спорт: двухлетний сын Ксении Собчак занялся дзюдо
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