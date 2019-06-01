Анастасия Волочкова показала подросшую дочь в День защиты детей

Балерина подчеркнула, что сделала всё для многостороннего развития 13-летней Ариадны.

Анастасия Волочкова поздравила россиян с Днем защиты детей. Балерина опубликовала снимок с подросшей дочерью Ариадной. Звезда позировала в зеленом платье, в то время как 13-летняя наследница выбрала желтый наряд с вышивкой. Волочкова назвала свою дочь «прекрасной» и поделилась радостью с подписчиками.

«Я помню этот счастливый день ее появления на свет. Я постаралась открыть для нее мир всех возможностей в разных направлениях творческих и спортивных. Выбор за ней», — написала Анастасия Волочкова.

Также она вспомнила о тех детях, которым помогала строить танцевальную карьеру. Анастасия Волочкова рада проводить время с юными талантами и делиться с ними вниманием и опытом.

Ариадна Волочкова ведет активную жизнь. 13-летняя дочь балерины занимается плаванием, конным спортом, балетом. Также девочка сочиняет стихи и публикует их в Instagram. Отцом Ариадны является экс-супруг Волочковой бизнесмен Игорь Вдовин.