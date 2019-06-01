ЗВЕЗДЫ

Анастасия Волочкова показала подросшую дочь в День защиты детей

Балерина подчеркнула, что сделала всё для многостороннего развития 13-летней Ариадны.

Анастасия Волочкова показала подросшую дочь в День защиты детей
Анастасия Волочкова. фото: globallookpress

Анастасия Волочкова поздравила россиян с Днем защиты детей. Балерина опубликовала снимок с подросшей дочерью Ариадной. Звезда позировала в зеленом платье, в то время как 13-летняя наследница выбрала желтый наряд с вышивкой. Волочкова назвала свою дочь «прекрасной» и поделилась радостью с подписчиками.

«Я помню этот счастливый день ее появления на свет. Я постаралась открыть для нее мир всех возможностей в разных направлениях творческих и спортивных. Выбор за ней», — написала Анастасия Волочкова.

Также она вспомнила о тех детях, которым помогала строить танцевальную карьеру. Анастасия Волочкова рада проводить время с юными талантами и делиться с ними вниманием и опытом.

Ариадна Волочкова ведет активную жизнь. 13-летняя дочь балерины занимается плаванием, конным спортом, балетом. Также девочка сочиняет стихи и публикует их в Instagram. Отцом Ариадны является экс-супруг Волочковой бизнесмен Игорь Вдовин.

Вам может быть интересно:

Иосиф Пригожин прокомментировал историю с бесплатным концертом Волочковой «225 см!»: шпагат Анастасии Волочковой занесли в Книгу рекордов России Шпагат на велосипеде: Анастасия Волочкова учится цирковым трюкам

Тэги:

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиАриадна Волочковавоспитание дочери
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анастасия Волочкова показала подросшую дочь в День защиты детей
Интересно?
Поделись с друзьями: