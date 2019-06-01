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Анна Седокова навестила юных пациентов онкологического центра

В День защиты детей певица решила поддержать мальчишек и девчонок, борющихся с болезнью.

Анна Седокова навестила юных пациентов онкологического центра
Анна Седокова. фото: globallookpress

В День защиты детей Анна Седокова решила сделать доброе дело. Певица провела время в онкологическом центре им. Блохина с детьми, которые борются с раком. Седокова опубликовала в Instagram фото своей встречи с врачами и пациентами больницы.

Певица написала, что не сомневается в выздоровлении детей и готова поддержать их в любой момент. Однако некоторые подписчики расценили помощь Анны Седоковой как пиар. Звезде пришлось оправдываться, из-за чего к доброму посту она добавила недовольный комментарий.

Анна Седокова пообещала, что заблокирует тех, кто критикует её поступок. Она предложила хейтерам встать с дивана и сделать хоть что-нибудь полезное для общества. «Это каким нужно быть уродом, чтоб пиариться на болезнях других людей», — написала звезда.

Певица заметила, что из-за таких комментариев люди считают любую благотворительность за пиар. Седокова призвала отказаться от критики, и направить энергию на помощь детям. При этом она считает, что хвалить её не надо, что она – не героиня.

«Герои — это маленькие и большие мальчишки и девчонки, их родители, доктора. Которые каждый день воюют со страшной болезнью, пока мы листаем от скуки ленты и жалуемся на жизнь», — написала Анна Седокова.

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Анна Седокова навестила юных пациентов онкологического центра
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