«Каждый ребенок достоин внимания»: Нюша показала фото своей полугодовалой дочки в День защиты детей

Снимок, как и поздравление, певица разместила на своей странице в сети Instagram.

В честь Дня защиты детей Нюша опубликовала трогательное фото с полугодовалой дочерью. На черно-белом снимке видны лишь ручки и ножки ребенка. Певица призналась, что утром ей пришлось расстаться с малышкой. Нюша не отказывается от концертов, поэтому поехала в аэропорт.

Артистка написала, что старается проводить все свободное от работы время с ребенком. Она пожелала всем детям на планете быть счастливыми и любимыми, а также напомнила, что вся ответственность лежит на родителях.

«Обожаю наблюдать, как она становится всё увереннее и любопытнее. Каждый ребенок в нашем мире достоин внимания. Все, что мы делаем — мы делаем ради вас!» — написала Нюша.

больше по теме Певица Нюша рассказала, как зовет свою дочь дома А вот настоящее имя малышки звезда так и не назвала.

Певица иногда делится с поклонниками кадрами из жизни дочери. Недавно малышка начала ползать. При этом Нюша не раскрывает имя ребенка. Во время шоу «Вечерний Ургант» артистка призналась, что дала дочке исконно русское длинное имя. Более того, артистка даже проверила, чтобы оно соответствовало знаку зодиака малышки.