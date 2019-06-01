ЗВЕЗДЫ

Анфиса Чехова объяснила, почему балует своего сына

Телеведущая призвала подписчиков своей страницы в Instagram выйти за рамки стереотипов и не стесняться любить своих детей.

Анфиса Чехова объяснила, почему балует своего сына
Анфиса Чехова. фото: globallookpress

Анфиса Чехова показывает в Instagram личную жизнь без утайки. Некоторые моменты воспитания сына постоянно критикуются в комментариях. Например, подписчикам не понравилось, что во время своего дня рождения 7-летний Соломон лопал шарики, которые ему давал клоун.

Телеведущая вступилась за сына и рассказала, почему позволяет ему дурачиться. По мнению Чеховой, нет ничего плохого в том, чтобы баловать ребенка. До революции родители не стеснялись дарить любовь детям. Однако во время СССР «баловать» стало негативным словом.

«Тогда считалось, что рабочий ребенок, дитя коммунизма, не может быть балованным! Он должен был работать, прямо с люльки, помогать взрослым строить Новый мир! (..) Что из этого вышло? Ничего из обещанного дедушкой Лениным», — написала Анфиса Чехова.

Она вспомнила, что, когда ходила в школу, классная руководительница обзывала её словом «единоличница». Для учительницы это было страшным ругательством. Анфису Чехову ругали в школе за своё мнение или неположенный цвет одежды. Времена изменились – теперь быть уникальным поощряется. Впрочем, по мнению телеведущей, в головах россиян еще остались пережитки прошлого.

Анфиса Чехова призвала подписчиков выйти за рамки стереотипов и не стесняться любить своих детей. Телеведущая подчеркнула, что ласкать и баловать наследников полезно для их психики.

Вам может быть интересно:

«Голая и в наморднике»: Анфиса Чехова нашла способ спастись от солнца на пляже Цветочный принт: Анфиса Чехова поделилась фото в купальнике с берегов Анталии «Мне нужен отдых от отдыха»: Чехова объяснила, почему берет в поездки с сыном няню

Тэги:

Анфиса Чеховавоспитание детейвоспитание сына
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анфиса Чехова объяснила, почему балует своего сына
Интересно?
Поделись с друзьями: