Анфиса Чехова объяснила, почему балует своего сына

Телеведущая призвала подписчиков своей страницы в Instagram выйти за рамки стереотипов и не стесняться любить своих детей.

Анфиса Чехова показывает в Instagram личную жизнь без утайки. Некоторые моменты воспитания сына постоянно критикуются в комментариях. Например, подписчикам не понравилось, что во время своего дня рождения 7-летний Соломон лопал шарики, которые ему давал клоун.

Телеведущая вступилась за сына и рассказала, почему позволяет ему дурачиться. По мнению Чеховой, нет ничего плохого в том, чтобы баловать ребенка. До революции родители не стеснялись дарить любовь детям. Однако во время СССР «баловать» стало негативным словом.

«Тогда считалось, что рабочий ребенок, дитя коммунизма, не может быть балованным! Он должен был работать, прямо с люльки, помогать взрослым строить Новый мир! (..) Что из этого вышло? Ничего из обещанного дедушкой Лениным», — написала Анфиса Чехова.

Она вспомнила, что, когда ходила в школу, классная руководительница обзывала её словом «единоличница». Для учительницы это было страшным ругательством. Анфису Чехову ругали в школе за своё мнение или неположенный цвет одежды. Времена изменились – теперь быть уникальным поощряется. Впрочем, по мнению телеведущей, в головах россиян еще остались пережитки прошлого.

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Анфиса Чехова призвала подписчиков выйти за рамки стереотипов и не стесняться любить своих детей. Телеведущая подчеркнула, что ласкать и баловать наследников полезно для их психики.