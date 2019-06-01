«Никогда не красилась»: Лиза Пескова прокомментировала свой цвет волос

31 мая отмечался Международный день блондинок. По этому поводу Елизавета Пескова опубликовала в Instagram свои фотографии, продемонстрировав роскошную копну волос и поздравила подписчиков с праздником. Дочь пресс-секретаря президента рассказала, что ни разу в жизни не обесцвечивала волосы, а также пообещала раскрыть свои секреты по уходу за шевелюрой.

«Ах, ты, сучка, ты, крашеная! Ну почему же, это мой натуральный цвет», – процитировала фразу из фильма «Любовь и голуби» девушка. – Да, я не перестану повторять, что ни разу в жизни не красилась!», – написала Лиза Пескова в микроблоге.

В ответ подписчики попросили девушку регулярнее публиковать естественные снимки без макияжа.

Ранее дочь Дмитрия Пескова попробовала свои силы в дизайне вместе с дочерью Дмитрия Маликова Стефанией и Дианой Манасир, презентовав собственную коллекцию одежды. В рамках коллаборации с российским брендом MaYa девушки пришли на модный показ в платьях, сшитых в стиле Древнего Египта.