ЗВЕЗДЫ

Елена Беркова рассказала, как начала сниматься в «фильмах для взрослых»

По словам актрисы, все произошло спонтанно.

Елена Беркова рассказала, как начала сниматься в «фильмах для взрослых»
Елена Беркова. фото: instagram.com/berkova/

Елена Беркова в свое время прославилась благодаря проекту «Дом-2». Она пыталась строить отношения с Романом Третьяковым, но их союз распался, когда разгорелся скандал. Зрители узнали в лице девушки звезду «фильмов для взрослых». Вскоре Елена покинула шоу. После этого девушка долго пыталась устроить личную жизнь. За ее плечами уже пять браков. А не так давно она объявила, что готовится вновь отправиться под венец. Ее избранником стал Александр Путинцев — видеоблогер, который имеет десятки тысяч подписчиков на YouTube и в Periscope.

К слову, Беркова теперь гастролирует с эротическим шоу «The Berkova». Она делает в последнее время упор на карьере актрисы, но не в том жанре, в котором ее все знают. Несмотря на усталость, артистка регулярно делает публикации в соцсети, пытаясь развлечь своих подписчиков. Она публикует пикантные снимки и рассказывает последние новости, а иногда дает советы. Так, на днях Елена рассказала, что вновь побывала у косметолога, так как следит за состоянием кожи лица. По ее словам, она разговорилась с врачом, и речь зашла о ее прошлом. В итоге девушка решила поведать и своим подписчикам, как пришла к тому, что стала сниматься в интимных сценах в фильмах для взрослых.

«Для меня успех — делать то, что ты хочешь, и получать за это отдачу, которую желаешь. А значит, она у меня есть. В порно я попала через кастинг. Как вы думаете, что делают на кастинге в порно? …Ха. Я и сама не представляю. Мой кастинг был на художественный фильм о древнем Риме, стандартные проходки в купальнике. Меня взяли, а на площадке уже обнаружилась правда, и я подумала: „А почему бы нет?!“. Мне было интересно, я, конечно, не искала этого специально, но в предложенных обстоятельствах стыд, страх и стереотипы отпустили с радостью», — поделилась Беркова.

Она подчеркнула, что, несмотря на слухи, съемки в подобных фильмах никогда не были ее профессией. По словам девушки, она просто «побаловалась» и потом занялась совсем другими вещами. Одни поклонники решили, что Елена просто пытается оправдаться. Другие отметили, что она очень смелая, раз отважилась на съемки  в порнофильмах, которые запрещены к показу во многих странах, просто ради развлечения.

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Елена Беркова рассказала, как начала сниматься в «фильмах для взрослых»
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