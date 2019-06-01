ЗВЕЗДЫ

Стеша Маликова показала своего подросшего брата в последний день весны

Подписчики страницы девушки в Instagram поразились тому, как вырос сын Дмитрия Маликова. Марку уже почти полтора года.

Стеша Маликова показала своего подросшего брата в последний день весны
Стефания Маликова. фото: instagram.com/steshamalikova/

Дмитрий Маликов в январе прошлого года снова стал отцом. Суррогатная мать выносила для певца и его супруги Елены Изаксон сына. После долгих раздумий мальчика назвали Марком. У пары уже есть дочка Стефания, которой недавно исполнилось 19 лет. Она была очень рада появлению братика. 49-летний певец теперь снова познает отцовские эмоции. В интервью Teleprogramma.pro он рассказывал, что хочет, чтобы его наследник рос медленно, чтобы насладиться процессом воспитания малыша, да и просто самому частично окунуться в детство.

Однако время неумолимо движется вперед. Малышу уже почти полтора года. Маликов не прячет ребенка от общественности, как обычно это делают звезды. Иногда присматривает за ним Стеша. Так, эту пятницу она посвятила братику, погуляв с ним на улице. В соцсети девушка поделилась снимком, на котором запечатлена в рубашке и длинной цветной юбке. В кадре она держит на руках светловолосого Марка.

«Наш май», — лаконично подписала снимок Стеша. У поклонников эта публикация вызвала только положительные эмоции. «Стеша будет хорошей мамой», «Ребятишки, вы прекрасны!», «Какие красивые», «Только год, а такой большой уже», «Какие прекрасные сестричка и братик!!! Счастья вам!» — отозвались подписчики.

Напомним, что дочка Дмитрия учится в МГИМО. Она успевает много путешествовать, посещать театры со своим возлюбленным, чье имя хранит в тайне, а также уже занимается бизнесом. На днях девушка представила коллекцию платьев, которую выпустила совместно с Лизой Песковой, Дианой Манасир и российским брендом MaYa. Она уверена, что многие наряды идеально подойдут для выпускниц.

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Стеша Маликова показала своего подросшего брата в последний день весны
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