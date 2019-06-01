«Наша Тиля уже бегает»: Лобода поделилась редким «беременным» фото

Певица удивляется тому, как быстро идет время. Уже прошел год с момента, как она стала мамой во второй раз.

Светлана Лобода сейчас находится на пике популярности. Это не мешает ей заботиться о двух дочерях. У нее подрастает восьмилетняя Евангелина от бывшего возлюбленного — танцора Андрея Царя. А также девочка Тильда, которой недавно исполнился один год. Она появилась на свет в Лос-Анджелесе, куда весной прошлого года на несколько недель уехала артистка. Вскоре она вернулась на родину и выглядела так, будто и не рожала.

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Свою личную жизнь Светлана предпочитает оберегать от общественности, поэтому она редко выставляет напоказ снимки наследниц. Имя отца второй дочки певица и вовсе скрывает. Ходят слухи, что им является фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Артисты отказываются комментировать эту информацию, но их довольно часто видели вместе за минувший год, поэтому поклонники уверены, что у них роман.

1 июня, в День защиты детей, Лобода решила опубликовать редкое фото, на котором она запечатлена, будучи беременной. В кадре артистка сидит рядом с умывальником в ванной комнате. Лосины и топ подчеркнули ее округлившийся живот. По всей видимости, снимок был сделан на последних сроках беременности.

«Неумолимо быстро проходит время… и наша Тиля уже бегает», — поделилась Светлана.

Вскоре отреагировал на пост Максим Галкин. «Свет, ну ты смелая! Такое фото! Я даже не сразу понял, чьи руки, чьи ноги и чей живот!» — признался он. А поклонники были рады первым успехам маленькой дочки певицы. Им не терпится уже видеть ее лицо. Многие также отметили, что Лободе очень к лицу беременность. К слову, на днях она показала, как готовится к лету. Девушка усиленно качает ягодицы и пресс, хотя, по мнению фанатов, она и так выглядит идеально.