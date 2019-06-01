«Медовый месяц продолжается:» Потап и Настя Каменских возвращаются к концертам

Пара покинула Турцию и готовится к концертам на Украине.

Звездные молодожены Потап и Настя Каменских после свадьбы, которая собрала под Киевом массу гостей, провели несколько дней в Турции. Почти каждый день они баловали поклонников трогательными фото с побережья Средиземного моря.

больше по теме Настя Каменских в леопардовом купальнике позировала Потапу на яхте Молодожены весело проводят время в Турции на курорте, где у них проходит медовый месяц.

Свадебное путешествие быстро завершилось и творческому дуэту пора возвращаться к работе, на днях у каждого состоится несколько концертов.

«Медовый месяц продолжается! Правда я В Одессу на концерт!» — написал в своем блоге исполнитель.

Глядя на молодоженов, поклонники отметили, что за несколько дней они успели получить бронзовый загар и хорошо отдохнуть.

«Загорелые такие»»; «Красивые, счастливые!» — комментируют снимок подписчики Потапа.

Напомним, звездная свадьба стала большой неожиданностью для поклонников и коллег творческого дуэта. Многие годы Потап и Настя Каменских отрицали, что их отношения переросли из рабочих в романтические. За несколько дней до свадьбы распространилась информация о предстоящем бракосочетании, но в нее никто не поверил.

Чтобы скрыть торжественную церемонию от посторонних, пара даже использовала зашифрованные приглашения. В итоге им все же удалось держать интригу до последнего.