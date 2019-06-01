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«Бегущие сердца»: Наталья Водянова приехала в Москву для участия в благотворительном марафоне

В День защиты детей модель примет участие в забеге.

«Бегущие сердца»: Наталья Водянова приехала в Москву для участия в благотворительном марафоне
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com

Наталья Водянова является одной из самых известных супермоделей в мире. При этом она никогда не забывает о своих родных. Каждую свободную минуту девушка проводит со своими пятью детьми. Частенько в гости к ней в Париж приезжает бабушка. А вот родную сестру, 30-летнюю Оксана, которая родилась с особенностями развития, она предпочитает навещать сама. Модель знает, как сложно людям с аутизмом и ДЦП жить в обществе, поэтому много лет назад создала фонд «Обнаженные сердца», с помощью которого помогает детям с особенностями развития.

Также не первый год Водянова организовывает благотворительный забег «Бегущие сердца» в Москве. Именно ради него на днях она приехала в Россию. В соцсети модель опубликовала фото, на котором запечатлена в машине в золотом мини-платье и туфлях в тон. «Когда в Москве, золото на золоте», — написала она. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Наталья. «И это мама пятерых детей?», «Какие ножки», «Вы невероятная», — отозвались пользователи.

К слову, забег «Бегущие сердца» стартовал 1 июня в 9:00 на Васильевском спуске. Это мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. У малышей есть возможность поучаствовать в забеге на 1 километр. Также в парке «Зарядье» действуют специальные зоны для детей и будут проведены мастер-классы в этот день. Взрослые в свою очередь могут преодолеть дистанцию в 42 км 195 м или пробежать 10 километров и 4,2. Водянова, как и раньше, тоже примет участие в марафоне. Этим утром она поделилась снимком, на котором запечатлена в спортивном костюме.

фото: instagram.com/natasupernova/

Примечательно, что минувшим вечером модель танцевала и веселилась. Поклонники надеются, что девушка поберегла силы для пробежки по городу.

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«Бегущие сердца»: Наталья Водянова приехала в Москву для участия в благотворительном марафоне
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