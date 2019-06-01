56-летняя Алена Свиридова не побоялась опубликовать фото без макияжа

За плечами Алены Свиридовой один официальный брак и один гражданский. Уже около шести лет она встречается с Давидом Вардяном. Разница в возрасте в 16 лет не мешает им строить отношения. Регулярно появляются слухи о том, что артистка тайно сыграла свадьбу, но ранее в эфире одной из телепередач певица заявила, что не собирается портить свои отношения с возлюбленным штампом в паспорте.

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От прошлых отношений у артистки подрастает 15-летний сын Григорий. Именно ему звезда посвящает все свободное время.

Однако при этом Свиридова также много путешествует. На днях она приехала в Керчь, где остановилась на даче. Именно там певица встретила первое летнее утро в этом году. Это вдохновило артистку, она решилась сделать фото на фоне распустившихся роз.

«Доброе утро! Чем не Кармен?» — написала Алена.

В кадре она позирует без макияжа, демонстрируя свою природную красоту. Поклонники были поражены тому, какая гладкая кожа у певицы в ее 56 лет. Многие не поскупились на комплименты. «Самая нежная Кармен», «Такая естественная, что и добавить нечего… Да и не нужно!», «Какая всё-таки вы красивая женщина, Алена! Хочу тоже так выглядеть, естественно и красиво», «Какая женщина», — прокомментировали пост подписчики.

По всей видимости, Свиридова решила сделать небольшой перерыв в гастролях, чтобы отдохнуть на природе. Ранее она признавалась, что обладает гладкой кожей от природы. Певица считает это везением. По словам женщины, она часто меняет средства по уходу за кожей. В основном звезда старается ее увлажнять. А так как Алена является артисткой, то почти каждый день пользуется и декоративной косметикой. По ее мнению, лучше всего освежают образ румяна.