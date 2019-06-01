Иосиф Пригожин прокомментировал историю с бесплатным концертом Волочковой

Продюсер полагает, что не все артисты достойны трат из городского бюджета.

Балерина Анастасия Волочкова 8 июня выступит в Анапе в честь открытия туристического сезона. Ранее ее концерт отменили из-за решения мэра города, который отказался оплачивать номер звезды за счет бюджетных средств. Несмотря на это, Волочкова решила сделать подарок жителям курортного города, которые ждут ее появления на сцене, выступив на концерте бесплатно.

Накануне эту ситуацию прокомментировал известный российский продюсер Иосиф Пригожин. Он уверен, что мэр Анапы принял верное решение, когда отказался тратить на выступление балерины деньги из городской казны. Свое мнение Пригожин высказал в эфире НСН.

По его словам, «когда речь идет о бюджетных деньгах, лучше в этот день раздать их пенсионерам». Говоря об этом, продюсер подчеркнул, что сама история тендера, который выиграла балерина, кажется весьма странной.

«Если звать артистов, они должны в себе нести что-то, они должны быть полезными для общества. Я не против Насти говорю, а в целом. Государственные мужи должны делать все, чтобы общество окультуривалось. Не только на хайпе тусоваться, а воспитывать», — пояснил он.

Напомним, Волочкова также заявила, что таким образом мэр Анапы попросту пиарится за счет балерины, показывая себя с положительной стороны.